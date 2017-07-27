Глава Запорожской ОГА заявил о подготовке к госперевороту в области

Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет о подготовке к захвату государственной власти в регионе и финансировании "разными источниками во властных структурах" соответствующих движений.
Такое заявление глава Запорожской ОГА сделал на внеочередной сессии облсовета 27 июля, передает "Радио Свобода".
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По его словам, сепаратистские движения готовят в регионе масштабные активные действия.
Он считает, что сбор средств для финансирования просепаратистских протестных акций происходит за счет бюджета, полученных в противоправный способ.
Брыль уверен, что саботаж работы стратегических объектов и инициатив (медреформа, дороги, коммунальная инфраструктура) – подогревают протестные настроения среди населения.