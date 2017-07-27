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Главная » Страна » Глава Запорожской ОГА заявил о подготовке к госперевороту в области

Глава Запорожской ОГА заявил о подготовке к госперевороту в области

Глава Запорожской ОГА заявил о подготовке к госперевороту в области
Фото из открытых источников

По его словам, сепаратистские движения готовят в регионе масштабные активные действия

27.07.17 725
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Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет о подготовке к захвату государственной власти в регионе и финансировании "разными источниками во властных структурах" соответствующих движений.

Такое заявление глава Запорожской ОГА сделал на внеочередной сессии облсовета 27 июля, передает "Радио Свобода".

По его словам, сепаратистские движения готовят в регионе масштабные активные действия.

Он считает, что сбор средств для финансирования просепаратистских протестных акций происходит за счет бюджета, полученных в противоправный способ.

Брыль уверен, что саботаж работы стратегических объектов и инициатив (медреформа, дороги, коммунальная инфраструктура) – подогревают протестные настроения среди населения.

Напомним, Кабмин разделил бедных украинцев на три группы.

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