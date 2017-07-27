Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » От слова "Бог". Путешествие по самой украинской реке
От слова "Бог". Путешествие по самой украинской реке
Фото: открытые источники

От слова "Бог". Путешествие по самой украинской реке

Южный Буг — крупнейшая река из текущих полностью по территории Украины. Её название происходит от слова "Бог", и здесь действительно божественно красиво. 

Евгения Слинько - 27.07.17 99
2300

Наше путешествие начинается в селе Чёрный Остров к востоку от Хмельницкого. На сам Южный Буг в верхнем течении мы пока не смотрим: река тут либо превращена в водохранилища, либо имеет искусственно выпрямленное русло. Свою красоту Буг покажет чуть дальше.

В Чёрном Острове находилось имение польских магнатов Пшездецких. От некогда роскошной резиденции остался корпус дворца (сейчас там музыкальная школа), костёл, хозяйственные постройки и остров Кемпа посреди водохранилища (при Пшездецких на него вёл длинный мост, но он не сохранился).

Обширная коллекция предметов искусства частично была утрачена, а частично перекочевала в другие города. Картины из Чёрного Острова можно увидеть в Варшаве (там тоже есть музей Пшездецких), а мраморное надгробие Лауры Пшездецкой — в кафедральном костёле Каменец-Подольского. Девушка в 17 лет упала с коня, сломала позвоночник и после четырёх лет безуспешного лечения умерла в Риме. Надгробие изваял талантливый скульптор Виктор Бродский, памятник чудом удалось спасти от уничтожения большевиками.

Областной центр Хмельницкий памятниками архитектуры небогат, но на Южном Буге здесь есть уютные парки и пляж, а посреди водохранилища зеленеет Остров любви. Покидаем Хмельницкий по трассе М12, но на Южный Буг пока не смотрим — это ещё скучный канал.

По следам Кармелюка

Одно из самых известных мест на нашем пути — Меджибож на слиянии Южного Буга и его притока Бужка. Обычно туристы заглядывают только в крепость, но в городке есть ещё много интересного: руины Троицкого костёла, турецкий столб, синагога и еврейское кладбище.

Далее по курсу — обязательная остановка на рыбном рынке Летичева у въезда в город со стороны Хмельницкого. Здесь продают как копчёных обитателей соседнего большого водохранилища на Буге, так и улов из других водоёмов. В центре городка делаем каноническое фото бронзового Устима Кармелюка на фоне замковой башни.

Меджибож встречает крепостью, но скрывает ещё много достопримечательностей

С крестьянским повстанцем связано место неподалёку от Летичева — Кармалюково кресло. И здесь Южный Буг наконец-то показывает свою истинную красоту. В центре Летичева сворачиваем направо, на дорогу Т2318, переезжаем Буг по мосту между сёлами Новоконстантинов и Кудинка и едем по грунтовке вдоль левого берега реки вниз по течению. Если вашей машине каменистая грунтовка не по силам, от окраины Кудинки можно пройти пешком около 1 км, а заодно искупаться.

Холмистые берега с сельскими домиками, каменные пороги — это уже настоящий Южный Буг. В своём кресле Устим Кармелюк вряд ли сидел: этот огромный уступ в скале подойдёт для отдыха разве что великану. В Новоконстантинове есть старинный костёл (1780 г.).

Следующий город на Буге — Хмельник. В центре около каменного мостика через реку высится мрачноватое здание усадьбы графа Ксидо, рядом с ним — башня замка Тарновских и Троицкий костёл. Впрочем, большинство гостей едут в Хмельник не за архитектурой, а на лечение, принимать радоновые ванны в здешних санаториях.

Покидаем Хмельник по ул. Ивана Богуна и едем на восток вдоль железной дороги в направлении Калиновки. Село Иванов принадлежало польским магнатам Холоневским — железнодорожная станция и сейчас носит их имя. Холоневский построил себе дворец, используя укрепления более раннего Яновского замка. Во дворце сейчас интернат, сохранилась и часть замковых укреплений, а также костёл Непорочного зачатия (1780 г.). Другой дворец, князя Абамелика, стоит на противоположном берегу Буга в селе Гущинцы.

Любителям военной истории стоит сделать крюк и заехать в ставку Геринга "Штайнбрух". Для этого объезжаем Калиновку по трассе М21, в Корделевке сворачиваем направо, а не доезжая села Гулевцы — налево в лес. Бункер представляет собой нагромождение бетонных глыб: фашисты взорвали его при отступлении.

Но гораздо более известные руины времён Второй мировой, конечно же, ставка Гитлера "Вервольф". Если ехать по М21, сворачиваем налево в селе Стрижавка, перед заправкой. По самой ставке лучше гулять с экскурсоводом, ведь внешне это просто куски бетона, разбросанные по лесным полянам. Если повезёт — покатаетесь по территории "Вервольфа" на армейских "виллисах", восстановленных историческими реконструкторами. По дороге в ставку находится музей военной техники и оружия Второй мировой: мальчишкам понравится, ведь экспонаты можно не просто "трогать руками", но и крутить-вертеть.

В Тыврове начинается популярный байдарочный маршрут по порогам Буга

Прогулка по Виннице

В Винницу заехать ненадолго не получится: здесь много интересного, причём в разных частях довольно крупного города. Даже беглая прогулка около Буга в районе Центрального моста выйдет насыщенной: светомузыкальный фонтан "Рошен", музей-автосалон "Владимир" с ретро-автомобилями и другими артефактами (ул. Соборная, 1), костёл Девы Марии (ул. Соборная, 12), Иезуитский костёл (ул. Соборная, 17), Преображенский собор (ул. Соборная, 23), остатки крепостных стен (угол ул. Муры и Монастырской), музей украинской марки (ул. Соборная, 26), модернистский дом капитана Четкова (ул. Пушкина, 38), водонапорная башня (ул. Козицкого, 20), модернистский дом Кумбари (ул. Козицкого, 1) и соседний с ним парк, откуда открывается вид на левый берег Буга с храмом Ксении Петербуржской.

Из отдалённых от центра достопримечательностей на Буге интересен "бункер Ворошилова" — бывший военный объект в прибрежной скале, сейчас превращённый в храм (подробности — на skala.vn.ua). Также стоит посетить музей-усадьбу известного хирурга Николая Пирогова (ул. Пирогова, 155) на притоке Буга Вишенке.

Покататься в Виннице нужно не только на знаменитых цюрихских трамваях, но и на речных трамвайчиках, которые курсируют от Центрального моста в живописный Сабаров, где с горы открывается вид на реку и Сабаровскую ГЭС. Там же можно искупаться.

Пороги и мельницы

Выезжаем из Винницы по ул. Пирогова, едем по дороге Т0216, а в Селище, не доезжая моста через Буг, уходим влево. Руины Черленковского замка напоминают о временах, когда Селище (тогда Черленков) были важным форпостом Великого Княжества Литовского.

В райцентре Гнивань пронзает небо неоготическим шпилем костёл Святого Иосифа (1906 г.). Дальше по курсу — Сутиски. В конце села сворачиваем направо и едем до ворот интерната. Он расположен в бывшей усадьбе графа Гейдена. Из сохранившихся построек бросается в глаза неоготическая башенка — особенно романтично она выглядит, если спуститься к реке.

По каменистым грунтовкам в окрестностях Летичева можно проехать к Кармалюкову креслу

Ещё 3 км на восток по Т0216, берём правее, переезжаем Буг (возле моста можно съехать к реке и искупаться) и попадаем в Тывров. В центре города — запущенный Доминиканский монастырь и усадьба Ярошинских (сейчас интернат), а на реке — фотогеничные руины водяной мельницы на фоне каменного порога, бывшей мельничной плотины.

В Тыврове начинается популярный водный маршрут на байдарках и катамаранах. На машине дальше вдоль Южного Буга не проедешь: река петляет среди высоких холмов и гранитных скал. К каждому селу придётся подъезжать отдельно, причём по далеко не идеальным дорогам.

Лучше всего вернуться на левый берег и по дороге Т0230 выехать на трассу М12. Заодно увидим дворец Грохольских в Вороновице, а также дворец княгини Щербатовой и мрачноватую старинную электростанцию в Немирове.

К Бугу из Немирова можно подъехать в селе Стрельчинцы. Дорога сюда плохая, но поездка того стоит. Во-первых, с холмов открываются красивые виды на бугские пороги. Во-вторых, если переехать реку по понтонному мосту и свернуть направо, грунтовка выведет к огромной старинной мельнице, к сожалению, медленно умирающей.

В Воробьёвке проводятся фолк-фестивали, а среди туристов-водников село известно благодаря Киевскому порогу — самому сложному препятствию на винницком участке Южного Буга. Каскад порогов находится за селом ниже по течению, попасть к реке можно по грунтовкам с обоих берегов.

Но главные достопримечательности сосредоточены в сёлах Соколец и Печера, находящихся на разных берегах реки. В Сокольце есть водяная мельница Потоцких, хоть и полуразрушенная, но очень красивая, особенно в лучах закатного солнца.

В Печере на холме сияет голубыми куполами церковь Рождества Богородицы (1762 г.). Но главная изюминка села — усадьба Потоцких на высоком берегу Буга. Дворец знаменитых магнатов не сохранился, зато есть их часовня-мавзолей, построенная известным архитектором Владиславом Городецким. Сейчас на территории усадьбы санаторий "Печера".

Бывшая мельница Скаржинского теперь служит электростанцией

Из школьных уроков истории Украины вы явно помните топоним Брацлавщина, а вот сам Брацлав покажет на карте не каждый. Оно и понятно: времена, когда он был коронным городом и столицей воеводства, давно прошли. Как и времена, когда тут жил Ребе Нахман, основатель хасидизма. Это на его могилу хасиды тысячами съезжаются в Умань.

Нынешний Брацлав — тихий посёлок, побродив по улочкам которого, можно увидеть остатки былой роскоши в виде старинных домов и костёла Матери Божьей (1884 г.). Есть тут и памятник полевой кухне, точнее, её изобретателю Антону Турчановичу, который жил в Брацлаве.

Но наиболее фотогеничные места Брацлава находятся около Южного Буга. На холме на правом берегу расположен еврейский киркут, а около ГЭС стоит комплекс зданий водяных мельниц — подобные объекты часто похожи на замки, а уж эти мельницы более чем "замковые".

Машиной по рельсам

На время отдалимся от берегов Буга и по трассе Р08 поедем в Тульчин. Здешний классицистический дворец Потоцких называют Подольским Версалем. О сходстве можно поспорить, но выглядит памятник архитектуры величественно. В Тульчине также можно увидеть доминиканский костёл — здесь граф Потоцкий венчался со знаменитой Софией, в честь которой назван дендропарк в Умани.

По дороге Т0222 делаем длинный марш-бросок в Бершадь. До начала XX в. это было типичное еврейское местечко (евреи составляли 3/4 населения), но революция, гражданская война и фашисты не пощадили горожан. Теперь еврейская община малочисленна, а из городских синагог сохранилась лишь одна. В приземистом домике с маленькими окошками не сразу распознаешь культовое сооружение, зато это единственная глинобитная синагога Украины.

Турист с богатым воображением ещё может уловить дух старой Бершади, прогулявшись по улочкам штетла — бывших еврейских кварталов. Правда, старинных домиков тут сохранилось мало, они стремительно разрушаются. Тем не менее евреи из разных стран мира — частые гости Бершади. Многие из них ищут здесь свои корни, посещают могилы родственников на местном кладбище.

С юга к городу примыкает село Флорино, где расположена станция "Бершадь". Она не обычная, а узкоколейная. Но тему узкоколеек лучше раскроет нам соседний райцентр Гайворон — заодно вернёмся к Южному Бугу.

В городе атомной энергетики Южноукраинске автомобильный паром тянут вручную сами водители

Проехав границу Винницкой и Кировоградской областей, на западной окраине Гайворона сворачиваем направо, к реке, чтобы увидеть узкоколейный железнодорожный мост через Южный Буг. Но самое интересное находится в центре города, около ж/д вокзала.

Гайворон — центр одной из немногих сохранившихся узкоколейных систем Украины, которые когда-то покрывали всю страну. Регулярные пассажирские рейсы выполняются только здесь, в Полесье и в Закарпатье. В узкоколейном депо можно увидеть не только вагоны и тепловозы, знакомые современному украинцу по детским железным дорогам крупных городов, но и снегоочистительную технику, паровоз и даже рельсовый легковой ретро-автомобиль ГАЗ-М-12.

К западу от вокзала на водохранилище есть городской пляж.

По дороге Т0207 пересекаем трассу Киев — Одесса и едем дальше по Р06 в направлении Николаева. Село Луполово, где Южный Буг пересекает Одесская трасса, нам не по пути, но мы обязательно заедем сюда в другой раз, по дороге к морю. Это типичный случай, когда прекрасное рядом, но его не замечают: если смотреть на Буг из окна машины, глазу не за что зацепиться. Но стоит свернуть с трассы на развязке на северной окраине Луполова и проехать по грунтовке вниз по течению, попадём к шикарной водяной мельнице, рядом с которой сохранился арочный каменный мостик через мельничный канал.

На красных скалах

Едем дальше по Р06. Справа в долине Буга промелькнут заводские трубы — это Побужский ферроникелевый комбинат. А слева неприметная дорога ведёт в Музей ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Если вы ещё не спускались в подземную капсулу командного пункта и не нажимали легендарную ядерную "красную кнопку" (на самом деле две серых) — обязательно заедьте сюда.

Город Первомайск важен байдарочникам как стартовая точка лучшего всесезонного маршрута по бугским порогам. Мы же проедем чуть дальше, главное — не запутаться в одинаковых мостах и круговых развязках на Южном Буге и его притоке Синюхе.

Въезжаем в село Мигея (оно же Мигия) — без преувеличения культовое место для спортсменов-водников. Они стремятся на порог, который называют Интегралом (из-за S-образной формы), или Красными воротами (из-за красноватого оттенка гранитных скал). Порог проходим в любое время года, тогда как большинство его украинских "коллег" полноводны лишь весной. К тому же летом здесь тёплая вода, что делает порог удобным для тренировок.

Южный Буг — крупнейшая река из текущих полностью по территории Украины. Её название происходит от слова "Бог", и здесь действительно божественно красиво

Но сперва подъедем к мельнице Скаржинского, превращённой в ГЭС. Для этого, спустившись в балку посреди села, свернём направо и проедем около 1 км по грунтовке вдоль реки вверх по течению. Интересна и сама мельница, и открывающийся с неё вид на речной порог и огромный камень Коваль посреди русла.

Непосредственно к порогу Интеграл можно подъехать, свернув на грунтовку со шлагбаумом сразу за заправкой, но каменистая дорога может не понравиться низким легковушкам. Многочисленные дорожки и тропинки петляют между не менее многочисленными палаточными лагерями туристов и сложенными рядами байдарок, каяков и катамаранов. Если у вас с собой палатка, тут можете остановиться на ночь и вы. Но в последнее время Мигея обросла туристической инфраструктурой в виде кафе и мини-гостиниц, так что выбор есть.

Оценивать красоту и масштаб Красных ворот лучше со скалы на левом берегу. Чтобы подъехать к ней, за заправкой нужно тоже повернуть направо, но не на узкую грунтовку к шлагбауму, а на широкую, которая сперва идёт почти параллельно трассе. Оставляем машину у скалы, взбираемся на камни и — ах! Увиденное не сможет не впечатлить. Дальше эта же грунтовка приведёт к живописному гранитному карьеру, затопленному водой. Карьер можно увидеть и со смотровой площадки на обочине Николаевской трассы, в конце подъёма на выезде из Мигеи.

Едем по трассе Р06 до перекрёстка, на котором поворачиваем направо, на М13. Перед мостом через Южный Буг сворачиваем влево, на грунтовую площадку, и останавливаемся для новой порции впечатлений. А они обязательно будут: Ивановский мост через Южный Буг — один из самых высоких в Украине. Рядом в Буг впадает его левый приток Большая Корабельная. Речушка на самом деле небольшая и уж точно не корабельная, но её каньон не менее красив, чем бугский.

Ну и чтобы закрепить впечатления, подъедем к Бугу ещё в одном месте. Не доезжая Южноукраинска, повернём с Р06 направо, в село Ивановка, а оттуда — полевыми грунтовками к Бугу. Наша задача — оказаться напротив хутора Львов, где шумит порог Львовская мельница. С высоких скал левого берега открывается потрясающий вид.

Город энергетиков Южноукраинск тоже стоит на скалах над Бугом, который внизу бурлит на Константиновских порогах. Из центра города лестница ведёт на городской пляж — его искусственно насыпанный песок контрастирует со скалистыми ландшафтами реки. Путь на пляж идёт через парк Победы и исторический музей с экспозицией военной техники под открытым небом.

Красивейший и сложнейший порог Южного Буга — Гард несколько лет назад был варварски затоплен при строительстве Ташлыкской ГАЭС. Сейчас с высокого берега Буга на выходе из Южноукраинска можно увидеть наполовину затопленный Гардовый остров.

Возле села Бугское на Александровском водохранилище есть живописные каменные острова. А начиная с Вознесенска Южный Буг становится судоходным. Отсюда ходят грузовые суда с зерном и пассажирский скоростной теплоход в Новую Одессу и Николаев. На его борту и стоит пройти финальные километры нашего путешествия по Южному Бугу.

23
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Хотим дешевле. 5 способов сэкономить на летнем отдыхеГраницы прекрасного. Место, где петух на три державы поётРукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19545
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1510
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13540
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4641
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9578
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1437
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3556
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 17385 / 19726
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 10001 / 11025
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 8163 / 9208
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5339 / 5860
  5. "Малороссии" больше нет, - Захарченко 4243 / 4781
  6. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4137 / 4547
  7. Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2839 / 3267
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 77 / 9208
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 32 / 7047
  3. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19726
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 27 / 19545
  5. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 20 / 1326
  6. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 16 / 2140
  7. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1495
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.