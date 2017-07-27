Украина продает арестованное российские судно

В ведомостях о корабле указывается, что это арестованное имущество должника

Киев выставил на аукцион судно "Сибирский 2112", зарегистрированное в России и арестованное в Одесской области.

Стартовая цена составляет более 12,5 млн гривен, передают российские СМИ.

По данным на сайте системы электронных торгов арестованного имущества, судно типа "река-море" построено в 1981 году в Финляндии, а зарегистрировано в Таганроге.

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Арестовали его 1 июня 2016 года на основании постановления Ильичевского городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Сейчас оно находится на ремонте в порту Черноморск. В ведомостях о судне также указывается, что это арестованное имущество должника.

Напомним, ГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота.