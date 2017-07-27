В Киеве можно оформлять жилищную субсидию в выходные дни

Но только до 15 августа

Столичным районным управлениям труда и соцзащиты населения рекомендовано организовать работу специалистов, которые отвечают за назначение и расчет жилищных субсидий, в праздничные и выходные до 15 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Мы вынуждены изменить график работы управлений и обеспечить надлежащие условия для специалистов в выходные дни, чтобы каждая семья успела решить вопрос с долгами за жилищно-коммунальные услуги и получить автоматическое переназначение субсидий до 15 августа. Сейчас зафиксировано увеличение количества обращений в профильные учреждения: киевляне сверяют задолженность, причины ее возникновения, получают справки об отсутствии задолженности", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Он обратил внимание жителей Киева на то, что планировать свои визиты в районные управления труда и социальной защиты населения необходимо, учитывая их новый график работы.

Также заместитель председателя КГГА напомнил, что киевлянам, которые решат вопрос долгов за коммунальные услуги, субсидию переназначат автоматически.

Напомним, подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября.