Прошло ровно 15 лет с того момента трагедии на Скниловском аэродроме.

В этот день там отмечали 60-летие 14 авиационного корпуса ВВС Украины, по случаю чего устроили шоу. На аэродроме собралось много зрителей для того, чтобы посмотреть на фигуры высшего пилотажа в исполнении пилотов первого класса группы "Украинские соколы" Владимира Топонаря и второго пилота Юрия Егорова.

Для исполнения демонстрационного пилотирования был подготовлен МиГ-29, но из-за погодных условий машина не смогла вылететь во Львов. Вместо нее задействовали Су-27.

Он при завершении фигуры высшего пилотажа "полупетля" задел стабилизатором дерево, затем крылом - бетонное покрытие рулежной дорожки, а дальше - врезался в Су-17, стоящий на земле, правым крылом зацепил штурманский фонарь Ил-76 и упал в толпу людей.

Погибли 78 человек, из них – 28 детей. Пострадали еще 250 человек.

Самолет взорвался и загорелся. Оба пилота катапультировались уже после контакта с землей и пострадали незначительно.

Летчик Топонарь получил 14 лет тюрьмы, Егоров – 8.

Напомним, суд оправдал генералов, организовавших скниловское авиашоу.