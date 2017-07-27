Украинские партии должны заплатить 1,3 миллиона штрафов, - НАПК

По протоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и решениями судов в госбюджет из политических партий должно быть взыскано почти 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По протоколам, составленным уполномоченными лицами НАПК на руководителей (уполномоченных лиц) политических партий, наложен штраф в размере 290 000 700 гривен. В течение 2016-2017 годов уполномоченные лица НАПК составили 171 протокол об административных правонарушениях по результатам анализа отчетов политических партий, из них 164 протоколы уже направлены в суд", - говорится в сообщении.

Так, нарушения касались порядка представления отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда.

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За нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии департамент по предупреждению политической коррупции составил 38 протоколов. Ответственность за такое правонарушение предусматривает статья 21215 КУоАП, а именно - наложение штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, предоставленной или полученной с нарушением закона. Сейчас общая сумма взносов, подлежащих конфискации по решениям судов, составляет 983 тысяч 118 гривен 06 коп.

Всего, согласно постановлениям судов, признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 21221, 21215 КУоАП, и привлечено к административной ответственности 70 человек.

Напомним, НАПК нашло нарушения в финансировании БПП.