Саакашвили не нужно было отказываться от гражданства, - президент Грузии

Георгий Маргвелашвили заявил, что экс-лидер страны Михеил Саакашвили не должен был отказываться от гражданства Грузии и покидать страну.
Об этом сообщает "Грузия Online".
"Я очень сожалел, когда Саакашвили отказался от гражданства Грузии. Потому что у бывшего первого лица страны, который дважды избирался президентом, должно быть грузинское гражданство", - сказал президент.
"Человек, который был верховным главнокомандующим, не должен был покидать страну", — сказал Маргвелашвили.
Напомним, государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о лишении Саакашвили украинского гражданства.