В зоне АТО погиб украинский военный

В Донбассе с начала четверга, 27 июля, пророссийские незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим тишины, в результате один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Водяного, в результате пулевого ранения погиб один военный. Также били из гранатометов по поселку Широкино.

На Луганском направлении оккупанты из гранатометов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в Новотошковском - двое украинских бойцов получили осколочные ранения. Неподалеку Крымского на неизвестном взрывном устройстве подорвался еще один военный.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по Новгородскому. А около 15 часов во время обстрела опорных пунктов сил АТО у Зайцево еще один военный получил осколочное ранение.

Напомним, Красный Крест отправил 300 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО.