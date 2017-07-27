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Главная » Страна » Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме

Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме

Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме
Чезаре Рагальини / Фото: "Вечерняя Москва"

Рагальини забывает, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины

27.07.17 3005
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Слова итальянского посла в Москве Чезаре Рагальини о референдуме в Крыму противоречат позиции правительства его страны.

Об этом заявил его украинский коллега в Италии Евгений Перелыгин в четверг, 27 июля, на странице дипмиссии в Facebook. 

"Непонятно, как посол может открыто говорить о том, что находится за пределами его компетенции. Мы напоминаем, что Италия не высказывалась против глубокого сотрудничества и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры", — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Перелыгина, Рагальини забывает, что "Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины".

Отметим, ранее в интервью газете Corriere della Sera итальянский посол сказал, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе".

Комментариев от итальянского МИД по поводу его высказываний пока не поступало.

Напомним, в России увеличили срок заключения крымскому татарину Зейтуллаеву до 15 лет.

 

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