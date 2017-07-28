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Насирову объявлено окончательное подозрение

Насирову объявлено окончательное подозрение

Дело будет передано в суд на следующей неделе

28.07.17 77
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что отстраненному главе Государственной фискальной службы Романа Насирову объявлено окончательное подозрение.

Сытник отметил, что дело будет передано в суд на следующей неделе, сообщает "Интерфакс-Украина ".

"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение. Прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено", - заявил Сытник.

Напомним, Насиров может предстать перед судом Великобритании.

 

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