Порошенко ждет признания автокефалии украинской церкви

Украина ждет от Константинополя признания автокефалии украинской церкви.
Об этом заявил президент Петр Порошенко по случаю годовщины крещения Киевской Руси.
"Ожидаем скорейшего признания автокефалии украинской Церкви - равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", - цитирует президента его официальный сайт.
Глава украинского государства также поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси.
"Выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором. Помните об этом", - резюмировал Порошенко.