Отслеживание изменений на рынке автозапчастей − задача для целой группы продавцов. Маркетплейс АвтоПро объединяет участников этой отрасли, предлагая удобные, эффективные инструменты по взаимодействию с клиентом.

На форуме обсудят наболевшие темы автомобильного рынка

Сегодня этого недостаточно для успешного бизнеса. Сказывается нехватка информации, проблемы с ключевыми этапами продаж. Подобные вопросы ежегодно обсуждаются на бизнес-форуме. В этом году событие пройдет в Одессе. Организатором мероприятия выступит команда АвтоПро − успешного маркетплейса автозапчастей.

Формат мероприятия доступен всем участником. За «круглым столом» обсуждаются конкретные темы, остро стоящие в мире автобизнеса. На каждый вопрос находится прямой, обоснованный ответ. В 2017 году, на бизнес-форуме рассмотрят такие проблемы и ситуации:

демпинг, конкуренция в сфере продаж автозапчастей;

завоевание внешних, внутренних рынков Украины;

аналитические и реальные прогнозы авторынка на ближайший год;

проблема информационного голода для участников коммерческих онлайн-проектов;

актуальные исследования целевой аудитории (украинский рынок автозапчастей).

Подобные темы всё чаще обсуждаются мелкими и средними предпринимателями. Однако такие дискуссии не приводят к глобальным, результативным решениям. Поэтому владельцы АвтоПро пригласили докладчиков, непосредственно отвечающих за каждый из названных вопросов, и профессионально решающих их. Это руководители ПриватБанка, компаний, специализирующихся на оптовых продажах, а также генеральный партнер выставки SIA АвтоТехСервис.

В обсуждениях могут принять участие не только лидеры автомобильного рынка, опытные продавцы, но и только начинающие свой бизнес в этой сфере. Если вы только начинаете свой бизнес и задумываетесь о том, как дать ему толчок в развитии, наша конференция будет полезна вам. В этом году владельцы АВТО.ПРО решили разнообразить дискуссии, пригласив интересных специалистов:

ведущие маркетологи, специалисты по рекламе;

представители логистических центров, перевозчиков, а также известная служба доставок «Новая Почта»;

создатели коммерческого ПО, единых систем работы с клиентами;

продавцы автозапчастей;

владельцы СТО, авторазборочных комплексов;

специалисты в области страхования.

Участников АвтоПро Инновации 2017 порадует обновленный формат мероприятия

У каждого спикера приготовлена не просто речь, а полноценная концепция с примерами и реальными цифрами. В каждой ситуации отображается реальное состояние вещей на рынке автозапчастей. Сотрудники АвтоПро разработали особый цикл небольших докладов и кейсов с дальнейшими обсуждениями.

Переварить новую информацию можно будет в перерывах на кофе-брейках, обеде, вечернем фуршете. Это не только повод расслабиться, но и заключить новые договоренности. Для постоянных участников бизнес-форума это приятная традиция.

Дружественная атмосфера «круглого стола», чудесная погода бархатного сезона − в таком плавном ритме легко совмещается работа и отдых. Форум проходит почти на берегу солнечного города Одессы, в концерт-холле Сады Победы.

Спешите зарегистрироваться на мероприятие. Для каждого месяца действуют особые, эксклюзивные цены. Команда маркетплейса АвтоПро ожидает новых и старых друзей. Мы рады инновациям и хотим помочь вам в развитии авторынка.