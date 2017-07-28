Западное побережье оккупированного Крыма переживает нашествие медуз. Об этом со ссылкой на соответствующую информацию в соцсетях сообщил блогер "Крымский бандеровец" в своей традиционной сводке новостей аннексированного полуострова.
"Тарханкут. Интересное крымское прочтение библейских легенд. Западный Крым накрыло нашествие медуз", – говорится в сообщении.
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Медузы в Крыму
Фото: twitter.com/KrimRt
Напомним, ранее в оккупированном Крыму возникла угроза массовой миграции азиатской перелетной саранчи. В начале июля очевидцы обнародовали множество кадров "нашествия" насекомых.
По словам биолога, очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно, находится в Краснодарском крае России.