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Евродепутат предложил предоставить Саакашвили гражданство Литвы

Евродепутат предложил предоставить Саакашвили гражданство Литвы
Михеил Саакашвили / Фото: Shutterstock

По мнению Ауштрявичюса, грузинскому политику можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве

28.07.17 202
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Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть предоставление гражданства Литвы Михеилу Саакашвили. Об этом сообщает Delfi.

Литовский европарламентарий предлагает пойти на этот шаг в связи с лишением Саакашвили гражданства в Украине. Кроме того, по мнению Ауштрявичюса, Саакашлвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

Бывший литовский дипломат Жигимантас Павильонис тоже считает, что Литва могла бы принять грузинского политика. Однако он выступает за то, чтобы Саакашвили попросил об этом сам.

Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.

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