Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сумма арестованного имущества бывшего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко и его аффилированных компаний достигает 6 млрд гривен.
"По промежуточным результатам (расследования дела организации Клименко, – ред.) подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Клименко. Под стражей остается девять человек, еще 18 лиц находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн...Имущество подозреваемых арестовано на сумму 900 млн грн", – написал Луценко в Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фискалы в клеточку. Почему в Украине главный налоговик рано или поздно становится подозреваемым
Генпрокурор добавил, что сумма арестованного имущества Клименко и его аффилированных компаний достигает 6 млрд грн.