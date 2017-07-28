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Главная » Страна » Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн

Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн

Луценко оценил сумму арестованного имущества Клименко в 6 млрд грн
Юрий Луценко / Фото: facebook

Под стражей остается девять человек, еще 18 лиц находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн

28.07.17 236
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сумма арестованного имущества бывшего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко и его аффилированных компаний достигает 6 млрд гривен.

"По промежуточным результатам (расследования дела организации Клименко, – ред.) подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Клименко. Под стражей остается девять человек, еще 18 лиц находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн...Имущество подозреваемых арестовано на сумму 900 млн грн", – написал Луценко в Facebook.

Генпрокурор добавил, что сумма арестованного имущества Клименко и его аффилированных компаний достигает 6 млрд грн.

Напомним, Матиос рассказал, на что тратил деньги Клименко.

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