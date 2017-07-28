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Определились новые лица украинского правосудия

Определились новые лица украинского правосудия
Фото из открытых источников

Рейтинговые списки кандидатов в Верховный Суд Украины опубликованы на официальном сайте ВККС

28.07.17 198
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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определила победителей конкурса в новый Верховный Суд Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Рейтинговые списки кандидатов опубликованы на официальном сайте комиссии.

"Среди победителей конкурса мы видим профессоров и преподавателей высших учебных заведений, судью-добровольца, защищавшего Донецкий аэропорт, правозащитников с опытом работы в Европейском суде по правам человека, адвокатов, получивших образование в ведущих международных университетах. Надеюсь, что уже скоро, они станут новыми лицами украинского правосудия", – сказал глава ВККС Сергей Козьяков.

Конкурc в Верховный Суд начался 7 ноября 2016 года. Для участия в конкурсе зарегистрировались 1436 лица, 846 человек подали документы на участие, из которых к конкурсу было допущено 653, из них 625 – к прохождению квалификационного оценивания.

По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского) – по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Напомним, каждый четвертый кандидат в Верховный суд не подтвердил способность осуществлять правосудие.

 

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