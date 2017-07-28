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Главная » Страна » Новости партнеров Семья Ника Вуйчича ждет двойню: 19 августа в эфире мир увидит пол близнецов

Новости партнеров Семья Ника Вуйчича ждет двойню: 19 августа в эфире мир увидит пол близнецов

<span class="label">Новости партнеров</span> Семья Ника Вуйчича ждет двойню: 19 августа в эфире мир увидит пол близнецов

19 июля жена известного мотивационного спикера  Ника Вуйчича – Канаэ,  на своей официальной странице Facebook пригласила всех желающих  присоединиться  через месяц  к увлекательному прямому эфиру. 

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В этот день, 19 августа, у пары запланировано повторное ультразвуковое исследование (время сеанса обещали уточнить), во время которого они надеются узнать пол малышей.

О том, что пара ждет пополнение (да еще двойное!) мир узнал в июне, из видео, опубликованное Ником  Вуйчичем.

«Мы так благодарны Богу за наше двойное благословение – близнецов! Благодарим вас за ваши молитвы за Канаэ, особенно во время этой беременности!» – написал Ник на своей странице в Facebook.

И вот теперь, спустя пару месяцев, Канаэ предложила узнать вместе со всем миром пол детишек, а еще предугадать его в комментариях. Так как у пары уже двое мальчиков, то среди более чем тысячи комментариев подписчики голосуют в основном за девочек.

 Напомним, что девушка  родилась в японо-мексиканской семье, в городе Зитакуаро в штате Мичоакан. Она познала бедность, пережила развод родителей, воспитывалась в строгих правилах. Возможно, это сказывается на том, что девушка всегда выглядела очень «натурально», без излишеств в косметике и с искренней детской улыбкой.

C Канаэ Ник Вуйчич познакомился на одном из своих выступлений. А 12 февраля 2012 года они поженились.

 

На момент радостной новости о близнецах супруги уже воспитывали двоих мальчишек. Старшему сыну Киёси Джеймсу 4 года, и, по словам мамы, он в восторге от музыки: любит петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Младший: 2-х летний Деян Леви также заядлый певец, а еще  весь день напролет любит жевать яблоки.

Канаэ является соавтором 345-страничной книги «Любовь без границ», написанной совместно с Ником. В ней пара раскрывает законы настоящей любви, искренне делятся секретами своего семейного счастья. 

Украинцы ожидают увидеть Ника Вуйчича 17 сентября на Крещатике. Выступление будет благотворительным, так что каждый желающий сможет посетить его. А вот увидеть вживую Канаэ Вуйчич в ближайшие пару лет, мы не сможем:  у мамы 4-х детей будут другие заботы.

Но наблюдать за выступлением мужа в Киеве в прямом эфире у нее будет возможность, как и миллионов зрителей во всем мире. 

http://nick-vujicic.com.ua

Пресс-центр «Ник Вуйчич в Украине» 

https://www.youtube.com/watch?v=lpwPh-BYRmo&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/NickVujicicUkraine/

http://nick-vujicic.com.ua/ 

https://www.facebook.com/KanaeVujicic/?fref=ts 

https://www.facebook.com/NickVujicic/?fref=ts

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