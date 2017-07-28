Укрзализныце отказано в переплате почти 100 млн грн за топливо

Суд признал недействительным дополнительное соглашение между Укрзализныцей и WOG о поставках топлива.

Так, Хозяйственный суд Киева 27 июля удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и признал недействительным дополнительное соглашение к договору о поставке дизельного топлива, заключенного весной 2016 года между филиалом "Центр обеспечения производства" Укрзализныци и компании "Вог Аэро Джет", что повлекло растрату 92 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, указанное соглашение заключено с грубым нарушением законодательства и явно в интересах поставщика.

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По версии следствия, в марте 2016 года "Вог Аэро Джет" выиграла тендер и заключила с филиалом "Центр обеспечения производства" Укрзализныци договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене ниже рыночной. Впоследствии должностные лица УЗ и представители фирмы трижды (23, 25 и 29 марта) заключали дополнительные соглашения к данному договору поставки.

"Этими дополнительными соглашениями должностные лица Укрзализныци, пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги", – говорится в сообщении.

Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

Напомним, Укрзализныця заявляет о блокировании тендера по закупке поездов.