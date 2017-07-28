В вузы подали заявления полмиллиона абитуриентов

В 2017 году заявления на вступление в высшие учебные заведения Украины подали 511 146 абитуриентов.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Всего абитуриенты подали 1 729 859 заявлений. Из них 647 тыс. в бумажной форме и электронной 1,082 млн - в электронной.

На бакалаврат подано 1 112 848 заявлений, на магистратуру - 345 653 и на младшего специалиста - 271 358 заявлений.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лидирует по количеству поданных абитуриентами заявлений на поступление в 2017 году. В него было подано 58 574 заявления.

Второе место по количеству заявлений на вступление занимает Львовский национальный университет имени Ивана Франко (48 878 заявлений).

Третье - Национальный университет "Львовская политехника" (47 348 заявлений).

Четвертое - Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского" (42 981 заявление).

Пятое - Киевский национальный торгово-экономический университет (34 097 заявлений).

Шестое - Черновицкий национальный университет им. Федьковича (30 735 заявлений).

Седьмое - Национальный авиационный университет (27 597 заявлений).

Восьмое - Харьковский национальный университет им. Каразина (27 276 заявлений).

Девятое - Национальный педагогический университет им. Драгоманова (26 271 заявление).

Десятое - Киевский национальный экономический университет им. Гетмана (24 163 заявления).

Напомним, Фокус рассказал, как украинский школьник американский вуз выбирал.