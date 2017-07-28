Глав госкомпаний в Украине будут выбирать тайно

Номинационный комитет с сентября будет выбирать глав государственных компаний тайным голосованием девяти министров (ранее было – открытым голосованием пяти министров).

Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на слова министра Степана Кубива.

При этом в комитет с правом совещательного голоса будут входить восемь представителей экспертной среды и международных финансовых организаций.

"Мы максимально сократили влияние человеческого фактора: с осени кандидатуры одобряются большинством голосов из числа девяти министров, с учетом совещательного голоса восьми представителей МФО (международных финансовых организаций), международных экспертов по вопросам корпоративного управления. Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра", – отметил Кубив.

"Отныне решения комитета будут приниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов. В то же время, представители международных организаций будут представлять свое особое мнение правительству, которое принимает окончательное решение о назначении или неназначении", – подчеркнул министр.

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