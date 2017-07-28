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Главная » Страна » АТО: у Водяного погиб наш военный, на Бахмутской трассе – боестолкновение
АТО: у Водяного погиб наш военный, на Бахмутской трассе – боестолкновение
Фото: dialog.ua

АТО: у Водяного погиб наш военный, на Бахмутской трассе – боестолкновение

27 июля пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения

28.07.17 94
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За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб в результате вражеского обстрела вблизи Водяного, пятеро военнослужащих получили ранения. Среди них – двое военных ранены на Бахмутской трассе во время боевого столкновения. Также потери украинские войска понесли в районе Зайцево, Авдеевки и Крымского. При этом вблизи последнего украинский военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление
Продолжается вооруженное противостояние на Бахмутской трассе. В 07:40 боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций защитников Новотошковского. Уже через пять минут силы АТО заметили выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника численностью до 10 человек в направлении нашего опорного пункта. Срочно было принято решение на открытие огня на поражение. Вследствие скоординированных действий наших военных, враг отступил через 15 минут, оставив на поле боя ручной противотанковый гранатомет, пулемет, а также радиостанцию. По предварительной информации, потери противника составили: один убитый и один раненый. В ходе боевого столкновения двое украинских бойцов были ранены. Позже в районе Бахмутской трассы боевики провели еще две вооруженные провокации продолжительностью до 15 минут каждая.

Утром в Новоалександровке Попаснянского района была зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны противника. А под вечер вблизи Попасной враг активизировался. После 21:00 по нашим позициям в самой Попасной боевики выпустили суммарно шесть минометных мин, а в Новозвановке незаконные вооруженные формирования вечером в течение 10 минут открывали огонь из вооружения БМП.

Еще один вражеский обстрел позиций сил АТО состоялся на Светлодарской дуге после 22:00. При этом противник применял бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении противник нарушил режим перемирия 10 раз.

Донецкое направление
На горловском периметре противник открывал огонь в сторону украинских защитников в Зайцево и Новгородском. В последнем обстрел продолжался больше часа. Тяжелое вооружения силы оккупанта не применяли.

В Авдеевке боевые действия развернулись после 20:00: с восточного и юго-восточного направления противник обстреливал наши укрепления более полутора часов. При этом, наряду с гранатометами и стрелковым оружием, НВФ применяли минометы, выпустив 15 мин.

Таким образом всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло четыре вражеских обстрела.

Мариупольское направление
Противник был активным исключительно на юге направления. К полудню под обстрелы врага с использованием гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали украинские рубежи обороны в Водяном и Широкино. А вечером ареал вражеских обстрелов сместился несколько на север – к Павлополю и Талаковке. Здесь обстрелы продолжались от 15 минут до получаса. Враг использовал аналогичный арсенал легкого вооружения и на крайнем юге направления. В то же время в Павлополе противник выпустил четыре мины. Столько же мин бандформирования выпустили в сторону защитников Водяного перед самой полуночью во время единичного минометного обстрела тамошних позиций.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

По оперативным данным за прошедшие сутки потери противника составили 7 боевиков необратимыми и 8 – ранеными. Из них шестеро погибли и трое получили ранения в результате взрыва неустановленного происхождения.

 

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