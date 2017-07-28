Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинские морпехи отправились в Грузию

Украинские морпехи отправились в Грузию

Украинские морпехи отправились в Грузию
Иллюстративное фото

Учения продлятся до 15 августа

28.07.17 159
000

Около 30 военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отправились в Грузию, где примут участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017 ("Достойный партнер-2017").

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Целью привлечения украинских морпехов к этому мероприятию международного сотрудничества является приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", – говорится в сообщении. 

Украинских военнослужащих возглавляет капитан Ираклий Ковалевский.

Учения с участием военнослужащих около 10 стран продлятся до 15 августа.

Напомним, в сентябре пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2017.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В сентябре пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2017, – МинобороныЕвродепутат предложил предоставить Саакашвили гражданство ЛитвыСаакашвили не нужно было отказываться от гражданства, - президент Грузии

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20012
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1548
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13994
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4780
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9809
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1484
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3681
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 10923 / 13810
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 10669 / 11791
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 7955 / 9551
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5454 / 5978
  5. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 3466 / 3939
  6. Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме 3325 / 3830
  7. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 2893 / 20416
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 113 / 13810
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 80 / 9551
  3. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 28 / 3083
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 17 / 20012
  5. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 15 / 3939
  6. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 14 / 7391
  7. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 14 / 2661
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.