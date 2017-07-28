Украинские морпехи отправились в Грузию

Около 30 военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отправились в Грузию, где примут участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017 ("Достойный партнер-2017").
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
"Целью привлечения украинских морпехов к этому мероприятию международного сотрудничества является приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", – говорится в сообщении.
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Украинских военнослужащих возглавляет капитан Ираклий Ковалевский.
Учения с участием военнослужащих около 10 стран продлятся до 15 августа.
Напомним, в сентябре пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2017.