В Крыму пропал свет

Из-за аварии на Кубани отключили все четыре ветки энергомоста в оккупированный полуостров

Аннексированный Крым полностью остался без света. Об этом завил глава подконтрольного Кремлю так называемого "министерства топлива и энергетики Крыма" Вадим Белик, передает Крым.Реалии.

По его словам, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", – сказал Белик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После саранчи оккупированный Крым заполонила армия медуз

Он добавил, что сейчас энергетики пытаются восстановить четыре линии энергоснабжения на Крым. Точные сроки возобновления подачи электричества Белик не назвал.

Сейчас все четыре ветки энергомоста в аннексированный Крым отключены из-за аварии.

С декабря 2015 года в оккупированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.