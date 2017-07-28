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Главная » Страна » В Крыму пропал свет

В Крыму пропал свет

В Крыму пропал свет
Фото: Фокус.ua

Из-за аварии на Кубани отключили все четыре ветки энергомоста в оккупированный полуостров

28.07.17 189
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Аннексированный Крым полностью остался без света. Об этом завил глава подконтрольного Кремлю так называемого "министерства топлива и энергетики Крыма" Вадим Белик, передает Крым.Реалии.

По его словам, причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", – сказал Белик.

Он добавил, что сейчас энергетики пытаются восстановить четыре линии энергоснабжения на Крым. Точные сроки возобновления подачи электричества Белик не назвал.

Сейчас все четыре ветки энергомоста в аннексированный Крым отключены из-за аварии.

С декабря 2015 года в оккупированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

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