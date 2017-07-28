На перовом месте оказалась Юлия Светличная (Харьковская ОГА), а на последнем – Юрий Ткаченко (Черкасская ОГА)

Комитет избирателей Украины составил "Рейтинг деятельности губернаторов в I полугодии 2017 года". Об этом сообщает пресс-служба организации.

В первой пятерке рейтинга оказались председатели Харьковской, Тернопольской, Закарпатской, Кировоградской и Донецкой областных государственных администраций.

Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная снова возглавила рейтинг. Эксперты отметили инициативы председателя ОГА по повышению зарплаты на промышленных предприятиях области и контакты с зарубежными партнерами, в частности визит в Харьков президента Литвы Дали Грибаускайте и проведения в городе Мониторингового комитета Совета Европы. Также были отмечены усилия ОГА в вопросе создания положительного имиджа региона, в том числе, за счет проведения различного рода национальных и международных соревнований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина расположилась в середине рейтинга уровня жизни среди 128 стран мира

Экономика Харьковщины также продемонстрировала рост. За I полугодие 2017 (январь-май) в Харьковской области зафиксирован существенный рост промышленности – на 8,7%. При этом по Украине произошел спад промышленности на 1,3%. За последние полтора года область, единственная среди пятерки промышленно развитых регионов, демонстрирует стабильный рост объемов производства.

На второе место с четвертого поднялся председатель Тернопольской ОГА Степан Барна. В январе-мае 2017 года по сравнению с январем-маем 2016 промпроизводство выросло на 6,8%. Эксперты также положительно оценили реализацию инфраструктурных проектов области.

На третье место с пятого поднялся глава Закарпатья Геннадий Москаль. По мнению экспертов, председатель ОГА продемонстрировал высокую способность к решению кризисных ситуаций в области и в целом контролирует ситуацию в регионе.

Глава Кировоградской области Сергей Кузьменко потерял одну позицию и занял четвертое место в рейтинге. В I полугодии 2017 в области зафиксирован существенный рост промышленности – на 10,8%. Всего по темпам роста промышленности область занимает одно из первых мест в Украине. Область также лидирует по темпам строительства (1-е место в Украине).

Замыкает пятерку лидеров глава Донецкой области Павел Жебривский. Эксперты назвали успешной ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Авдеевке. По их мнению, голове ВГА удалось избежать обострения ситуации в городе и в целом взять ситуацию под контроль.

Средний результат (верхняя часть) продемонстрировали Сумская, Винницкая, Черниговская, Житомирская, Николаевская, Львовская и Днепропетровская области. Нижняя часть "середняков" – Киевская, Одесская, Луганская, Запорожская, Хмельницкая, Херсонская и Полтавская области.

Места в конце рейтинга заняли Ивано-Франковска (Олег Гончарук), Черновицкая (Александр Фищук), Ровенская (Алексей Муляренко), Волынская (Владимир Гунчик) области.