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Главная » Страна » Пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против России

Пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против России

Пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против России
Иллюстрация из открытых источников

Ограничительные меры за аннексию Крыма продлили Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия

28.07.17 48
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Пять стран-партнеров Европейского Союза продлили санкции в отношении Российской Федерации за аннексию у Украины полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба дипглавы ЕС Федерики Могерини, передает РБК-Украина.

"Декларация Высокого представителя от имени Европейского союза о согласовании некоторых третьих стран в отношении ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. 19 июня 2017 года Европейский совет принял решение 2017/1087, которое продлевает ограничительные меры до 23 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, являющаяся членом Европейского экономического пространства, Грузия и Украина присоединяются к упомянутой декларации.

Страны будут обеспечивать соответствие своей национальной политики принятому решению Евросовета. В свою очередь, ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.

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