Сначала года в Донбассе погибли 59 мирных жителей, - ОБСЕ

В Донбассе с начала 2017 года в результате боевых действий пострадали 330 мирных жителей, из них 59 человек погибли. Об этом говорится в отчете ОБСЕ по состоянию на 24 июля, опубликованном 28 июля.

"Случаи насилия за период с 10 до 25 июля привели к жертвам среди гражданского населения, среди которых трое погибших и одиннадцать раненых. Это увеличило общее количество подтвержденных Миссией жертв среди мирного населения за 2017 год до 330, 59 из которых - со смертельными последствиями", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ОБСЕ,по состоянию на 28 июня с начала 2017 года жертвами конфликта в Донбассе стали 285 мирных жителей, из них 52 человека погибли.