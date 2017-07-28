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Новости партнеров Украина и мир в новой экономической реальности: как реагировать на изменения и не упустить возможности

<span class="label">Новости партнеров</span> Украина и мир в новой экономической реальности: как реагировать на изменения и не упустить возможности

Новые вызовы для Украины, которые несут тектонические изменения в мировой экономике и политике, станут главным фокусом четвертого Киевского международного экономического форума.

28.07.17 11
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5–6 октября 2017 года в столице пройдет четвертый Киевский международный экономический форум (КМЭФ) — одно из самых масштабных бизнес-мероприятий года в Украине. Форум уже четвертый год подряд соберет вместе в Киеве экономистов с мировым именем, иностранных и отечественных лидеров мнений, бизнесменов, государственных деятелей, представителей ведущих международных компаний и инвестиционных фондов, политиков и дипломатов, чтобы обсудить ключевые вопросы для украинской экономики. Учитывая постоянный рост количества участников и спикеров форума, в этом году КМЭФ изменит свою локацию на более просторный конгрессно-выставочный центр «Парковый».

Лейтмотивом КМЭФ-2017 станут вызовы, которые несет новая экономическая реальность Украины как неотъемлемой участницы мирового сообщества. Основное внимание будет уделено трем глобальным трендам, поставившим под угрозу размеренный ход событий в мировой политике, бизнесе и практически в жизни каждого человека.

Вестниками первого тренда стали итоги выборов в США и Brexit. Они продемонстрировали, что страны, которые были драйверами глобализации, начали менять вектор своего развития на противоположный — на защиту собственных экономик, на развитие собственной промышленности и создание рабочих мест внутри страны.

Бурный технологический прогресс привел ко второму тренду — непредсказуемо быстрому развитию цифровой экономики. Компании из этой сферы получают огромные финансовые и информационные ресурсы и становятся более мощными и влиятельными, чем целые страны.

Третий тренд — так называемая инклюзивная глобализация. Благодаря развитию цифровой экономики малый и средний бизнес получил возможность стать глобальным, его влияние на мировую экономику становится все более ощутимым. Этот тренд открывает новые возможности для развития украинского малого и среднего бизнеса, который может интегрироваться в международные сети добавленной стоимости.

«Новая экономическая реальность вынуждает компании и государства отказываться от старых неэффективных решений и искать новые ответы на глобальные вопросы. Смогут ли страны вовремя отреагировать на изменения, чтобы не допустить разрушительных кризисов? Как эффективно использовать имеющиеся ресурсы и новые технологии для развития? Вообще, какое будущее ожидает мир и Украину? И что нашей стране нужно сделать в первую очередь для улучшения своих позиций на мировом рынке? Ответы на эти вопросы предложат экономисты, бизнесмены и политики в ходе дискуссий на КМЭФ-2017», — комментирует Юрий Пивоваров, председатель оргкомитета Киевского международного экономического форума.

Во время мероприятия гости и участники смогут непосредственно пообщаться с известными экономистами, влиятельными представителями государственного и финансового секторов. В работе КМЭФ-2017 примут участие представители правительств Украины и других стран, члены Еврокомиссии, топ-менеджеры ЕБРР и ЕИБ, владельцы компаний, генеральные директора компаний. В рамках форума состоится 20 панельных дискуссий и 10 круглых столов, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества и инвестиций в таких секторах, как хай-тек, строительство, агропромышленный комплекс, энергоэффективность, машиностроение. Новинкой форума станет интерактивная экспозона отечественных и иностранных хай-тек-проектов. 

На первом КМЭФ, состоявшемся в 2014 году, были обозначены контуры структурных реформ, которые необходимы нашей стране для экономического прорыва. В ходе КМЭФ-2015 эксперты определили самые действенные инструменты для этого прорыва. Главным выводом форума стал совет Украины не отдавать экономику в жертву свободного рынка, а целенаправленно управлять страной с помощью треугольника «власть — бизнес — общество».

Третий форум, который в октябре 2016-го собрал 85 спикеров из 20 стран мира, 190 представителей СМИ и более 800 гостей, был посвящен стратегическим вопросам: как привлечь в Украину инвестиции и как стране стать частью глобального процесса Четвертой промышленной революции.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.

 Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирована на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание «дорожной карты» развития и содействие конвертации идей в реальные действия. www.forumkyiv.org

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