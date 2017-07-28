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Главная » Страна » Фото Полиция в Донецкой области уничтожила 3,5 млн кустов мака и конопли

Фото Полиция в Донецкой области уничтожила 3,5 млн кустов мака и конопли

<span class="label red">Фото</span> Полиция в Донецкой области уничтожила 3,5 млн кустов мака и конопли
Фото из открытых источников

По факту незаконных насаждений открыто 108 уголовных производств

28.07.17 36
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В Донецкой области во время спецоперации "Мак" правоохранители уничтожили 3,5 млн наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции в Facebook.

"В Донецкой области сначала спецоперации "Мак" ликвидированы почти 3,5 млн наркосодержащих растений. Из них более 6 тыс. кустов мака, остальные - конопля. По факту незаконных насаждений открыто 108 уголовных производств", - говорится в сообщении.

В рамках борьбы с наркотиками было проведено 131 обследование приусадебных участков жителей Донецкой области, 129 из них – результативные. Задокументировано 120 фактов выращивания конопли и 9 – мака. Только за последнюю неделю полицейские проверили территории 15 домовладений.

В общем обнаружено 3,309 млн незаконно высеянных наркосодержащих растений, из которых 6084 – мак, остальные – конопля. Из нелегального наркооборота изъято почти 15 килограммов готовой к употреблению марихуаны.

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