В оккупированном Крыму восстановили электроснабжение

В аннексированном Крыму полностью восстановили нарушенное энергоснабжение. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу подконтрольного Кремлю крымского правительства.

В пресс-службе российской энергетической компании "ФСК ЕЭС" сообщили, что все линии электропередач, снабжающие энергосистему аннексированного полуострова,в настоящий момент включены, производится набор нагрузки.

"В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено. Все линии уже включены, идет набор нагрузки", – сказали в компании.

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При этом в "ФСК ЕЭС" отметили, что алгоритмы и установки противоаварийной автоматики определяются системным оператором.

"Окончательные результаты покажет совместное расследование", – добавили в компании.

Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.