Штаб АТО: вчера наши военные ликвидировали семь боевиков

В зоне АТО, в течение сегодняшнего дня, интенсивность обстрелов украинских позиций в стороны российско-террористических группировок не уменьшилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Украинские военные дают достойный ответ на вооруженные провокации противника. По оперативным данным, только за минувшие сутки погибли по меньшей мере 7 боевиков, еще 8 получили ранения.

Утром боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашему опорному пункту неподалеку Марьинки на мариупольском направлении. В результате обстрела один наш военный получил ранения.

Около 8:00 из вооружения БМП преступники открывали огонь по Талаковке. Также под минометным вражеским огнем оказались наши позиции в Гнутово.

На луганском направлении боевики применяли миномет в районе Новотошковского. А на донецком направлении в течение часа боевики били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским бойцам в Каменке.