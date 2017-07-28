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Главная » Страна » Таможенники в "Борисполе" нашли контрабандный янтарь в конфетах

Таможенники в "Борисполе" нашли контрабандный янтарь в конфетах

Таможенники в "Борисполе" нашли контрабандный янтарь в конфетах
Фото из открытых источников

"Солнечный камень" пытались вывезти в Китай граждане Вьетнама

28.07.17 18
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На пункте пропуска "Борисполь" таможенники обнаружили партию контрабандного янтаря, скрытого в кондитерских изделиях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Контрабандный янтарь пытались вывезти в Китай граждане Вьетнама. Их чемоданы были обнаружены в багажном отделении терминала.

"Для прохождения таможенного контроля они выбрали упрощенную систему "зеленый коридор", что означает отсутствие у них предметов для декларирования, а также запрещенных или ограниченных для перемещения через таможенную границу Украины", – отметили в ГФС.

Сейчас янтарь изъят до вынесения судом решения по делу, продолжается взвешивание "солнечного камня".

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