Таможенники в "Борисполе" нашли контрабандный янтарь в конфетах

На пункте пропуска "Борисполь" таможенники обнаружили партию контрабандного янтаря, скрытого в кондитерских изделиях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Контрабандный янтарь пытались вывезти в Китай граждане Вьетнама. Их чемоданы были обнаружены в багажном отделении терминала.
"Для прохождения таможенного контроля они выбрали упрощенную систему "зеленый коридор", что означает отсутствие у них предметов для декларирования, а также запрещенных или ограниченных для перемещения через таможенную границу Украины", – отметили в ГФС.
Сейчас янтарь изъят до вынесения судом решения по делу, продолжается взвешивание "солнечного камня".