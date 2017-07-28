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САП завершила расследование в отношении Насирова
Роман Насиров / Фото: пресс-служба Кабмина

САП завершила расследование в отношении Насирова

Отстраненному главе ГФС выдвинули дополнительные обвинения

28.07.17 572
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Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении отстраненного руководителя ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Согласно окончательно выдвинутому подозрению Насиров, кроме ранее инкриминируемого злоупотребления властью и служебным положением (ст. 364 УК Украины) подозревается также в служебном подлоге (ст.366 УК Украины), содеянном при принятии решений о рассрочке налоговых обязательств и долга, а также во время информирования Министерства финансов Украины об отсутствии рассрочек, выходящих за пределы одного бюджетного года (которые предоставлялись ООО "Надра Геоцентр", ООО "Фирма ХАС", ООО "Карпатнадраинвест")", – говорится в сообщении.

В САП добавили, что защита Насирова в последние месяцы затягивала расследование дела.

"Как показали последние месяцы, вместо подтверждения надлежащими и допустимыми доказательствами своей позиции о невиновности Насирова, стороной защиты избран путь открытия максимального количества уголовных производств в отношении прокуроров, детективов и других сотрудников НАБ Украины относительно их якобы неправомерных действий во время задержания, уведомления о подозрении и избрания меры пресечения Насирову", – сообщили в прокуратуре.

В связи с действиями защиты Насирова на данный момент существуют минимум 3 постановления суда, по которым начато 3 уголовных производства в отношении сотрудников НАБУ. 

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

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