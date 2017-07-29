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Главная » Страна » В Берлине мужчина нашел под деревом килограмм золота
В Берлине мужчина нашел под деревом килограмм золота
Фото: twitter.com/polizeiberlin

В Берлине мужчина нашел под деревом килограмм золота

И вернул драгоценную находку законному владельцу

29.07.17 905
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В Берлине мужчина забыл под деревом килограмм золота, но нашедший драгоценности берлинец вернул имущество владельцу. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RBB 24.

Возле филиала банка случайный прохожий нашел у дерева папку с ценностями. Внутри было 22 слитка золота и 3,5 тыс. евро. Общий вес золота составила около килограмма, его стоимость оценивается в 35 тыс. евро.

Мужчина не присвоил найденное себе, а отнес в полицию. По документам в папке правоохранители быстро нашли владельца. Выяснилось, что он положил папку с ценностями на землю, когда запирал свой велосипед. А потом просто забыл о ней.

Честный берлинец, впрочем, не останется с пустыми руками. В Германии люди, которые находят потерянные вещи, получают 3-5% от их стоимости. В случае с золотыми слитками это около 2 тысяч евро.

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