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Главная » Страна » Видео В Кривом Роге выпал град размером с яйцо, а над домами пронесся смерч

Видео В Кривом Роге выпал град размером с яйцо, а над домами пронесся смерч

<span class="label red">Видео</span> В Кривом Роге выпал град размером с яйцо, а над домами пронесся смерч
Фото: 1kr.ua

Местные жители подсчитывают ущерб, нанесенный домам

28.07.17 359
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Сегодня в Кривом Роге прошел мощный ливень, который сопровождался крупным градом. Кроме того, над жилыми домами в районе Восточный пронесся смерч. Об этом сообщает Первый криворожский.

"Сегодня, 28 июля, Кривой Рог охватили природные явления, не свойственные для наших краев. Град размером с куриное яйцо и атмосферные вихри поглотили город", - пишет местное издание.

Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам.

"Летали крыши домов, шифер, стекла, деревья. Оборваны провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон", - сообщил криворожанин.

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