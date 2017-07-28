Сегодня в Кривом Роге прошел мощный ливень, который сопровождался крупным градом. Кроме того, над жилыми домами в районе Восточный пронесся смерч. Об этом сообщает Первый криворожский.

"Сегодня, 28 июля, Кривой Рог охватили природные явления, не свойственные для наших краев. Град размером с куриное яйцо и атмосферные вихри поглотили город", - пишет местное издание.

Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам.

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"Летали крыши домов, шифер, стекла, деревья. Оборваны провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон", - сообщил криворожанин.