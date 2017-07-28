Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян фигурирует в деле о взяточничестве. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 25 июля, сообщает ТСН.

В закрытом судебном заседании прокуроры просили суд предоставить разрешение на обыски в кабинетах двух сотрудников Голосеевского управления полиции – Станислава Серебряка и Михаила Жушмана.

В постановлении отмечается, что во время досудебного расследования было установлено, что гражданин Украины Шамрай совместно с заместителем главы Гражданского корпуса "Азов" Бржезинським с участием заместителя министра внутренних дел Трояна требуют у гражданина Шомана деньги в сумме 1 млн грн.

За эти деньги вышеуказанные лица обещали, что полиция привлечет к уголовной ответственности сотрудников Голосеевского управления Государственной фискальной службы за умышленное препятствование работе ООО "Агрокруп" и ООО Группа компаний "Смарт". Также Шоману обещали вернуть 170 тыс. грн долга.

"Свои требования о передаче денежных средств вышеуказанные лица сопровождают угрозами применения физического насилия в отношении Шомана и создание ему проблем с полицией. С целью осуществления давления на последнего достигнута договоренность со знакомым Бржезинського – заместителем министра внутренних дел Украины Трояном, которому в дальнейшем в качестве вознаграждения через его помощника Иваштенко планируется передать часть полученных денежных средств", - говорится в тексте постановлении суда.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что Бржезинский, Шамрай и Иваштенко задержаны. Они подозреваются в систематическом вымогательстве у представителя одного из предприятий с угрозой жизни и здоровью средств на общую сумму более 1,5 млн грн.

Ссылаясь на данные негласных следственных действий, Луценко сообщил, что 785 тыс. грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами.

"В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилье заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось. Всем трем злоумышленникам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду", - отметил генпрокурор.