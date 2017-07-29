АТО: украинские военные ведут жесткий ответный огонь по врагу

К окончанию суток 28 июля ситуация в районе проведения антитеррористической операции не претерпела существенных изменений. Получая жесткий ответ, российско-террористические группировки продолжали обстрелы позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования провели 19 обстрелов. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь.

На луганском направлении наиболее активные действия противника зафиксированы с 18:00 до полуночи. Из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия боевики трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском. Дважда под гранатометным огнем противника оказались украинские защитники в Новозвановке.

На донецком направлении преступники дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.