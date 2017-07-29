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Главная » Страна » Из-за непогоды обесточено 339 населенных пунктов, один человек погиб, – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 339 населенных пунктов, один человек погиб, – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 339 населенных пунктов, один человек погиб, – ГСЧС
Фото: actualitati.md

Повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и две общеобразовательных школы, упали пять электроопор

29.07.17 28
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В результате осложнения погодных условий 28-29 июля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях Украины, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, обесточены 96 населенных пунктов в Полтавской, 63 – в Черниговской, 56 – в Киевской, 53 – в Черкасской, 29 – в Житомирской, 21 – в Сумской, 19 – в Днепропетровской и 2 – в Кировоградской областях.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 61 бригада облэнерго (68 единиц техники и 152 человека).

"На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек, по предварительным данным произошло падение 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школы, упали 5 электроопор", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 57 человек личного состава и 8 единиц техники.

 

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