На ТЭЦ в Киевской области произошла авария, вытекла тонна серной кислоты

В Киевской области в городе Белая Церковь в пятницу, 28 июля, в 13:45 на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) произошла авария – разгерметизация одного из резервуаров, в результате которой вытекла примерно тонна серной кислоты. Об этом написал городской глава Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.

"На предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров, состоялась разгеметизация в объем бетонного покрытия. В результате вытекла примерно 1 тонна серной кислоты. Силами аварийного звена предприятия ТЭЦ было устранено подтекание и проведены работы по обезвреживанию данного вещества. Потерпевших нет", – говорится в сообщении.

Мэр сообщил, что вытекание ядовитого вещества ликвидировано.

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Также он подчеркнул, что угрозы для жизни и здоровью людей нет, добавив, что дополнительно дал поручение проверить состояние воздуха в районе ТЭЦ.

В результате анализа проб воздуха, взятых около 18:00 28 июля, превышение концентрации серо- и хлоросодержащих веществ в районе аварии не выявлено.