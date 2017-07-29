Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 29 июля
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 29 июля
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 29 июля

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 29 июля

29.07.17 88
000

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Боевики планируют теракты против ОБСЕ, – штаб АТОАТО: украинские военные ведут жесткий ответный огонь по врагуШтаб АТО: вчера наши военные ликвидировали семь боевиков

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20407
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1575
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 14598
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4936
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10058
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1517
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3781
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 13119 / 20521
  2. Пять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром 5268 / 6684
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 4041 / 16334
  4. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 3741 / 4720
  5. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 1821 / 2326
  6. Насирову объявлено окончательное подозрение 1776 / 1948
  7. Еще одному поп-певцу из РФ запретили въезд в Украину 1630 / 1875
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 124 / 20521
  2. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 50 / 16334
  3. Пять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром 50 / 6684
  4. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 25 / 4720
  5. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 12 / 2326
  6. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 20407
  7. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 10 / 4468
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.