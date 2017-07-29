На острове Сан-Томе и Припсипи в Центральной Африке при взлете разбился украинский грузовой самолет Ан-74. Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook.
"При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - сообщил Лавренюк.
Место крушения самолета
Фото: facebook.com/lavrenyuk.yu