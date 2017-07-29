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Фото У берегов Африки разбился украинский грузовой самолет

<span class="label red">Фото</span> У берегов Африки разбился украинский грузовой самолет
Место крушения самолета / Фото: facebook.com/lavrenyuk.yu

Все члены экипажа живы, но получили травмы

29.07.17 105
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На острове Сан-Томе и Припсипи в Центральной Африке при взлете разбился украинский грузовой самолет Ан-74. Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook.

"При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - сообщил Лавренюк.

Место крушения самолета

Фото: facebook.com/lavrenyuk.yu

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