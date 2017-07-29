На базе Яворовского полигона откроют имитационный центр, – Полторак

В учебном центре в Яворове Львовской области в ближайший месяц откроется имитационный центр площадью 3,5 тыс. кв. м, который станет одним из лучших в Европе. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

Оборудовать имитационный центр помогали США – они оказали помощь на сумму $22 млн.

"У нас есть полное взаимопонимание с иностранными инструкторами. Они нам помогают разрабатывать методическую литературу и непосредственно тренировать наших инструкторов. Кроме того, они помогают нам понять, что необходимо для оснащения армии. Также такая взаимосвязь дает возможность обмениваться опытом, как нашим военнослужащим Сил специальных операций, так и иностранным", - заявил Полторак.

Министр напомнил, что в июне учебный центр ССО посетил командующий ССО США и дал высокую оценку взаимодействия между украинскими инструкторами и инструкторами США.

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"Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, которые существуют во всех странах Альянса", – отметил Полторак.

Также он подчеркнул, что в некоторых направлениях украинская армия получает иностранную помощь в предоставлении оборудования.