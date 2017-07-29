В Кривом Роге произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Twitter.
"По информации Главного центра специального контроля в 6:31 29.07 в городе Кривой Рог зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера. Без негативных последствий. Было выяснено, что на шахте "Юбилейная" в городе Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", – сообщил Зубко.
1/1 За інформ.Головного центру спец.контролю о 6:31 хв. 29.07 у м.Кривий Ріг зареєстр. підзем.поштовх магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 29 июля 2017 г.
1/2 Без негативних наслідків. Було з’ясовано що на шахті «Ювілейна» м. Кривий Ріг проводилися підземні вибухові роботи— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 29 июля 2017 г.