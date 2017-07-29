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Троян не является подозреваемым, – СБУ

Троян не является подозреваемым, – СБУ
Вадим Троян / Фото: nv.ua

Правоохранители провели обыск в жилом помещении у замминистра МВД

29.07.17 11
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В Службе безопасности Украины заверили, что заместитель министра внутренних дел Вадим Троян не является подозреваемым лицом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

СБУ совместно с Генпрокуратурой провели спецоперации по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств у руководителя субъекта предпринимательской деятельности.

"В рамках проведения следственных действий правоохранительные органы получили информацию о вероятном участии в этих противоправных деяниях заместителя министра МВД Украины В.Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна", – говорится в сообщении.

По результатам указанных следственных действий, информация о вероятной причастности Трояна к противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась.

"Таким образом В.Троян не является подозреваемым лицом. Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается", – информирует СБУ.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заявили, что информация о задержании заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна на взятке не соответствует действительности.

Ранее некоторые СМИ сообщили, ссылаясь на собственные источники, что Трояна задержали на взятке в размере 2 млн грн.

Впоследствии Троян в Facebook опроверг информацию о своем задержании, отметив, что "процессуальные следственные действия бывают разные".

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