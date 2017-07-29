АТО: у Красногоровки погиб наш военный, шестеро – ранены

29 июля ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась. С начала суток российско-террористические группировки дважды открывали огонь, но эти обстрелы привели к гибели и ранениям украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении около 8:00 преступники ударили из миномета калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Красногоровке. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени.

Второй факт применения боевиками оружия зафиксирован вблизи Новотошковского. Здесь преступники открывали огонь из гранатометов.