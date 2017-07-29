В Запорожье начали собирать дешевые трамваи

Коммунальное предприятие Запорожского городского совета Запорожэлектротранс начало выпуск трамваев, собранных на собственной производственной базе. Об этом сообщается на сайте городской власти Запорожья.

27 июля после серии испытаний на маршрут в Запорожье вышел первый трамвай сборки Запорожэлектротранса.

В 2017 году на базе Запорожэлектротранса будет собрано четыре трамвая, а в 2018 году - пять. Ранее Запорожэлектротранс получил лицензию на сборку 50 трамваев.

Стоимость трамвая составляет 6 млн грн, из которых 4 млн грн - цена кузова, купленного у компании "Политехносервис" (Калуш), которая производит их по лицензии PRAGOIMEX a.s (Чехия).

"Эта сумма включает приобретение кузова, других комплектующих, капитальный ремонт ходовой части, сборка силами рабочих Запорожэлектротранса. В результате трамвай обходится городу минимум в три раза дешевле, чем если бы его приобрели в других городах Украины", – говорится в сообщении.

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Запорожье намерено привлечь 15 млн евро кредита у ЕИБ на покупку общественного транспорта в 2017 году.