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Видео Деканоидзе подтвердила, что вернула себе грузинское гражданство

<span class="label red">Видео</span> Деканоидзе подтвердила, что вернула себе грузинское гражданство
Хатия Деканоидзе / Фото: ТСН

Сейчас она принимает активное участие в грузинской политике

29.07.17 130
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Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе  вернула себе грузинское гражданство. Об этом сообщает 112 Украина.

"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того, как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. Не было у меня другого гражданства, кроме украинского. Мы отказались. После того, как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно. У меня есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике. Я думаю, сейчас это очень важно, не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения на русскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести", – сказала она.

Напомним, Хатия Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя полицию, Деканоидзе воспользовалась нормой закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии.

Хатия Деканоидзе – бывший министр образования Грузии, экс-ректор грузинской Полицейской академии, активный участник реформ 2004-2011 годов. После смены правительства и прихода команды Бидзины Иванишвили занялась преподаванием, а затем переехала в Ук­ра­ину. Кабмин 4 ноября 2015 года поддержал ее кандидатуру на пост главы Национальной полиции.

14 ноября 2016 года Деканоидзе заявила, что уходит в отставку, которую позднее утвердил Кабмин.

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