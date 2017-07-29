Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко в 2014 году

Печерский районный суд города Киева избрал для Александра Волкова, подозреваемого в похищении действующего народного депутата Игоря Луценко и убийстве активиста Юрия Вербицкого в 2014 году, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

"Волков является одиннадцатым подозреваемым по этому делу. Десять других находятся в розыске", – говорится в сообщении.

Указано, что у Волкова есть 10 дней для обжалования решения в апелляционном суде.

Напомним, во время Евромайдана в январе 2014 года стало известно о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестными с территории Александровской больницы. Тогда после многодневных пыток их бросили в лесу, при этом Вербицкий от полученных травм скончался.

По данным Министерства внутренних дел Украины, активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в аннексированном Крыму и на территории России.