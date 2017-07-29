Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко в 2014 году

Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко в 2014 году

Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко в 2014 году
Александр Волков / Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Александра Волкова отправили в СИЗО на 2 месяца

29.07.17 42
000

Печерский районный суд города Киева избрал для Александра Волкова, подозреваемого в похищении действующего народного депутата Игоря Луценко и убийстве активиста Юрия Вербицкого в 2014 году, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

"Волков является одиннадцатым подозреваемым по этому делу. Десять других находятся в розыске", – говорится в сообщении.

Указано, что у Волкова есть 10 дней для обжалования решения в апелляционном суде.

Напомним, во время Евромайдана в январе 2014 года стало известно о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестными с территории Александровской больницы. Тогда после многодневных пыток их бросили в лесу, при этом Вербицкий от полученных травм скончался.

По данным Министерства внутренних дел Украины, активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в аннексированном Крыму и на территории России.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве можно оформлять жилищную субсидию в выходные дниВ Киевгазе назвали возможные причины вчерашнего взрыва в жилом домеВ 2018 году в Киеве появится Музей науки

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20548
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1586
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 14752
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4972
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 10126
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1534
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3826
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 15923 / 22100
  2. Пять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром 5581 / 6914
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 4983 / 17118
  4. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 4254 / 5120
  5. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 2128 / 2525
  6. Насирову объявлено окончательное подозрение 1779 / 1958
  7. Еще одному поп-певцу из РФ запретили въезд в Украину 1714 / 1929
  1. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 143 / 22100
  2. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 53 / 17118
  3. Пять лет спустя. 10 технологий, которые скоро будут править миром 50 / 6914
  4. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 27 / 5120
  5. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 14 / 20548
  6. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 14 / 2525
  7. В Стамбуле ураган и град не помешали украинским пилотам посадить самолет 10 / 1709
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.