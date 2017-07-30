В зоне АТО погиб боец ВСУ

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Горячее всего вечером и ночью было на донецком направлении. Из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки бандиты трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка . На каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины ", - говорится в сообщении.

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На луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по украинским укреплениям в районе Станицы Луганской. А около полуночи БМП боевиков работала по Новозвановке.

На мариупольском направлении почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.

Напомним, Красный Крест отправил 300 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО.