Полторак заявил об увеличении финансирования Сил спецопераций

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил об увеличении финансового ресурса Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Полторак пообещал, что необходимый финансовый ресурс для завершения строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в Центр Сил специальных операций на учебу, будет предоставлен уже на следующей неделе.

"Денежное содержание спецназовцев значительно изменилось. Также было принято решение ко Дню Сил специальных операций каждому военнослужащему, проходящему службу, выдать денежную награду в размере 1 тысячи гривен", - отметил министр.

Он также добавил, что Министерство обороны получило 4 миллиарда гривен дополнительного финансирования, которые будут направлены на новейшее вооружение и оснащение, а также на строительство жилья для военнослужащих-контрактников.

Напомним, Полторак заявил, что шесть батальонов ВС Украины обучаются по стандартам НАТО.