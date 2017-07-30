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Ситуация в Донбассе

Боевики ОРЛО отпустили из плена украинского блогера Людмилу Сурженко

Боевики ОРЛО отпустили из плена украинского блогера Людмилу Сурженко
Людмила Сурженко / Фото из открытых источников

Со следами физического давления

30.07.17 292
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29 июля боевики ОРЛО отпустили из плена украинского блогера Людмилу Сурженко со следами физического давления.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.

Отметим, блогер Людмила Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная) была задержана боевиками 13 июля во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская за невыполнение их команд. Она с детства страдает проблемами со слухом, поэтому пользуется слуховым аппаратом, у которого на тот момент сели батарейки.

Юрий Клименко сообщил, что "МГБ ЛНР" осуществляло давление на Людмилу, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы".

Также Клименко написал, что Людмиле самостоятельно удалось пересечь КПВВ Станица Луганская в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей оказана необходимая медицинская помощь.

"Областная власть оказывает Людмиле всю необходимую помощь. Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции по поводу кричащих нарушений прав человека! ", - написал Юрий Клименко.

Напомним, в зоне АТО погиб боец ВСУ.

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